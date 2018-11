Başkan Kılıç Öğretmenler Gününü kutladı

Belediye Başkanı Kılıç, mesajında öğretmenlerin toplumu inşa eden mimarlar olduğunu belirterek, öğretmenliğin fedakarlık isteyen bir meslek olduğunu ifade etti. Başkan Kılıç, mesajında, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yüreği vatan sevgisi ile atan, milli ve manevi değerlerine bağlı, bilinçli bireyler olarak yetiştiren şerefli bir mesleğin mensubu olan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum. Ülkemizin her köşesinde yorulmadan gocunmadan göğüslerini gere gere her koşulda görevlerini yerine getiren öğretmenlerimizin her biri birer kahramandır. Milletçe öğretmenlerimize minnet borçluyuz. Bizde Oğuzeli Belediyesi olarak eğitime yapılacak her yatırımın ve sağlanan her desteğin, milletimizin geleceğine yapılan yatırım olduğuna inanıyor ve bu doğrultuda tüm imkânlarımızla öğretmen ve öğrencilerimize daha iyi koşullar oluşturmaya çalışıyoruz. Bu vesile ile başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevi başında şehit olan ve hayatını kaybeden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarken çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.