Başkan Kılıç'tan Berat Kandili mesajı

Başkan Kılıç, mesajında kutsal geceler iman, ibadet ve düşünce bakımından yenilenme, geçmişimizi muhasebe etme ve ümitleri tazelemek adına büyük bir fırsat olduğunun altını çizerek, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele ettiğimiz bu günlerde ellerimizi göğe yöneltirken, temize çıkma anlamına gelen bu mübarek Berat gecesinin Türk İslam alemi ve tüm insanlık için bu virüs belasından kurtuluşa, sağlığa, afiyete ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Allah'ın ihsanına kavuşmayı murat ettiğimiz bu rahmet gecesi, vicdanımızı muhasebeye çekmek, nefsimizi terbiye etmek, kötülüklerden arınmak, hataları telafi etmek için bize sunulmuş eşsiz bir fırsattır. Berat Kandili, Yüce Rabbimiz nezdinde beratımıza vesile olduğu, Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğrettiği gibi, kendimize, ailemize, din kardeşlerimize ve tüm kâinata karşı affedici, onarıcı ve bağışlayıcı olmayı öğretir. Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Berat Kandili'nin belalar, musibetler, felaketler, her türlü afet, zulüm, isyan, bozgunculuk ve ülkemizin milletiyle birlikte bölünmez bütünlüğünün korunması için bir fırsat olduğu da unutulmamalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle bu anlamlı gecenin başta milletimiz olmak üzere Türk İslam Aleminin beratına, tüm insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını temenni ediyor, Yüce Allah'tan bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.