Başkan Kılıç'tan kandil kutlaması

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, mesaj yayımlayarak, Berat Kandili'ni kutladı.

Başkan Mehmet Sait Kılız, Berat mesajında,

Yayımladığı mesajda Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Beraat kandilini kutlayarak, "Ruhumuzun aşk ve muhabbet mührüyle damgalandığı, kalbimizin kûtsi dava ile sevdalandığı, sinemizin şükür duaları ile örüldüğü, dualarımızın kabul olduğu, hayırlı kandiller diliyorum” ifadelerini kullandı. Kandil gecelerinin önemine de dikkat çeken Kılıç'ın mesajında, "Rahmet mevsimi üç aylar içinde yer alan ve müminlere temize çıkma, borçtan kurtulma, duaların kabul olup bağışlanma kapılarının ardına kadar açıldığı Berat Kandilini idrak ediyoruz. Allah'ın ihsanına kavuşmayı murat ettiğimiz bu rahmet gecesi, vicdanını muhasebeye çekmek, nefsini terbiye etmek, kötülüklerden arınmak, hataları telafi etmek için bize sunulmuş eşsiz bir fırsattır. Kurtuluş, af ve arınma gibi anlamlara gelen Berat Kandilinin aynı zamanda mübarek Ramazan ayının da bir müjdecisi olarak inananlara, kötülüklerden arınma ve hatalarını telafi için eşsiz bir fırsat. Berat Kandilinin belalar, musibetler, felaketler, her türlü afet, zulüm, isyan, bozgunculuk ve ülkemizin milletiyle birlikte bölünmez bütünlüğünün korunması için bir fırsat olduğu da unutulmamalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle bu anlamlı gecenin başta milletimiz olmak üzere İslam Aleminin beratına, tüm insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını temenni ediyor, Yüce Allah'tan bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verildi.