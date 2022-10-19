Başkan Kılıç'tan Muhtarlar Günü mesajı

Muhtarların, yerel yönetimler ile vatandaş arasında köprü vazifesi gördüklerini belirten Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, mesajında muhtarlık müessesesinin kültürün ve toplumsal hayatın önemli yapı taşlarından olduğunu belirterek, muhtarların yerel demokrasinin en eski örneğini temsil ettiğini ifade etti. Başkan Kılıç mesajında, “Halkımızla aramızda gönül köprüsü kuran, çözüm ortaklarımız, Devleti ve milleti temsil noktasında önemli görevler üstlenen, mesai ve yol arkadaşı olarak gördüğümüz, hep birlikte aynı emek ve sabır ile çalıştığımız kıymetli Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Muhtarlarımız, demokrasinin her zaman çekirdeği olmuşlardır. Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, Devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliğidir. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde Devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla Devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Mahalle sakinleri ile devlet kurumları arasında aracı rol oynayan, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getiren muhtarlarımız, her türlü takdiri ve şükran duygularımızı hak etmektedirler. Muhtarlarımızla göreve geldiğimiz günden bu yana Oğuzelimiz için omuz omuza mücadele ediyoruz. Devletimizin bizlere sunduğu imkanları bizlerde muhtarlarımızla birlikte vatandaşımıza hizmet olarak sunmaya gayret gösteriyoruz. Oğuzeli Belediyesi olarak mahalle muhtarlarımız ile birlikte en yüksek düzeyde istişare ve iş birliği içinde çalışmalarımız devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, ilçemizin 91 mahallesinde vatandaşlarımızın sorunlarını bize ileten, vatandaşlarımız ile aramızda köprü vazifesi gören, mahallelerimizin gelişimi ve değişimi hususunda çözüm ortaklığı yapmaya çalışan kıymetli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar gününü kutluyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum'' ifadelerini kullandı.