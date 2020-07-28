Başkan Mehmet Çıkmaz'dan Kurban Bayramı mesajı

Başkan Mehmet Çıkmaz, mesajında, “İslam alemi olarak bir Kurban Bayramı'na daha kavuşuyor olmanın manevi hazzı ve mutluluğu içerisindeyiz. Yardımlaşma ve dayanışma gibi duyguların yoğun olarak yaşandığı bayramlar aynı zamanda bizler için önemli fırsatlardır. Dost ve akrabalar ile yaşlı, hasta ve kimsesizlerin ziyaret edilerek gönüllerinin alınması, küskünlüklerin sona erdirilmesi, çocukların sevindirilmesi, barış, kardeşlik ve dostluk duygularının güçlendirilmesi için bayramlar önemli fırsatlardır. Mübarek Kurban Bayramının bize sunduğu bu fırsatları iyi değerlendirmeliyiz. Bu nedenle bayramı anlamına uygun bir şekilde kutlamak önemlidir. COVID-19 salgını dolayısıyla bu bayramda kalabalık bayramlaşma törenleri yapamayacağız. Kendimizin, sevdiklerimizin ve tüm insanların sağlığı için pandemi ile ilgili tedbirlere dikkat ederek bayram sevincini doya doya yaşamanın gayreti içerisinde olalım. Salgınların olmadığı, bayram sevinci ve coşkusunun en üst düzeyde yaşandığı bayramlara kavuşmak dileğiyle tüm Müslümanların mübarek Kurban Bayramını kutlar, bayramın insanlığa sağlık, mutluluk, huzur, barış, kardeşlik ve esenlikler getirmesini temenni ederim” ifadelerine yer verdi.