Başkan Mehmet Sait Kılıç'tan 10 Ocak mesajı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün kutlandığı dönemde korona virüse karşı tedbirlerin sürdüğünü belirterek, "Pandemi sürecinde alınan kararların ve uygulanan tedbirlerin hızlı ve doğru bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılmasında basınımızın etkisi elbette inkâr edilemez" ifadelerini kullandı.

Başkan Kılıç, mesajında, "Gazetecilik fedakârlık isteyen, ağır şartlar altında çalışmayı gerektiren bir meslek. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsten dolayı zor bir süreç yaşıyoruz. Bu süreçte dahi gazetecilerimiz kamuoyunun haber alma özgürlüğünü kısıtlamamak adına gecelerine gündüzlerine katarak çalıştılar. Bu zor dönemde bile cefakâr gazetecilerimiz her zaman olduğu gibi fedakârca görevlerini yerine getirdiler. Pandemi döneminin görünmeyen kahramanları oldular. Bu yüzden onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Gazi Şehrimizde dinamik bir yerel basının olması, ilimizin ilçelerimizin tanıtılması, sorunlarının dile getirilmesi ve çözüme kavuşturulması noktasında bizlere yardımcı olmaktadır. Mesai mefhumu gözetmeksizin, her şartta görevlerini yerine getirirken basın meslek ve ahlak ilkelerini ve yöremizin iyi tanıtılması prensibini şiar edinen, Gazi Şehrimizin ve Oğuzeli'mizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü´nü kutluyorum. Bu vesileyle ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, görevi başında bulunan gazetecilerimize görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.