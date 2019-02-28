Başkan Özkeçeci'den 28 şubat açıklaması

28 Şubat Postmodern darbenin yıldönümü sebebiyle AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, 28 Şubatın yıl dönümünde yaptığı açıklamada, darbeci zihniyete karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK Parti'nin sergilediği tavırdan ödün verilmediğini söyledi.

İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, yaptığı açıklamada darbecilerin 28 Şubat'ta meşru bir iktidara karşı tıpkı 12 Eylül'de olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede bulunduğunu söyledi. Özkeçeci, "Ancak bu Devletin gerçek sahibi olan milletimizin iradesine vurulmaya çalışılan pranga Allah'ın izniyle 10 yıl sürmeden tarihin derinliklerinde kaybolup gitmiştir. İrtica kılıfıyla vatandaşların düşünce ve inanç özgürlüğünü esaret altına almaya yönelik gerçekleştirilen post modern darbe sonrası, siyasi, idari, hukuki, ekonomik ve toplumsal alanlarda yaşanan dönüşümler onarılması güç değişimlere neden olmuştur. Darbeciler 28 Şubat'ta meşru bir iktidara karşı tıpkı 12 Eylül'de olduğu gibi gayrimeşru bir müdahalede bulundular. Bürokraside yer alan üst düzey yöneticilere haksız ve hukuksuz operasyonlar yapılarak sindirme politikası izlediler. Siyaseti bir araç olarak kullanarak toplumsal düzeni, özgürlükler ve demokrasi üzerine değil korku ve dayatmalar üzerine kurdular. Ülkemizi hukuk devleti olmaktan çıkarıp ideolojik zulümleriyle insanları değerlerine, inançlarına, kültürüne göre bölerek kategorize ettiler" dedi. O gün hakları zorla elinden alınanların bugün TBMM'de millete hakkıyla hizmet ettiğini söyleyen Özkeçeci, "Siyaset sahnesinden silinmesi için okuduğu şiir gerekçe gösterilerek ‘muhtar' olmasına dahi tahammül edilemeyen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün milli iradeden aldığı güç ve inançla, vesayetçilerden, zulmedenlerden ve darbecilerden hukuk yoluyla hesap sormaktadır. Aziz Milletimiz 15 Temmuz alçak darbe girişiminde demokrasi destanı yazarak Anadolu topraklarında darbeler tarihine nokta koymuştur. AK Parti iktidarıyla birlikte kırılan vesayet sistemi sonucunda böyle günlerin yaşanmaması için millet olarak hep birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Darbeci zihniyeti tarihin karanlık sayfalarına gömen hükumetimiz ve milletimiz sayesinde artık hiç kimse devletin gücünü kullanarak milli iradeye kast etmeyi aklının ucundan bile geçiremez. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vesayet odaklarına ve darbeci zihniyete karşı AK Parti olarak kararlı tavrımızdan ödün vermedik, vermeyeceğiz " şeklinde konuştu.

"O dönem yaşananları unutmadık”

AK Parti Ana Kademe, Kadın ve Gençlik Kolları olarak üzerlerine düşen görevin farkında olduklarını söyleyen Özkeçeci, 28 Şubat'ta ikna olmadıklarını, o dönem yaşananları unutmadık. Demokrasinin kazanımlarını hepimiz sonuna kadar koruyacağız. Kinle ya da nefretle değil adaletle hareket edeceğiz. Devletimizi, bayrağımızı, istiklalimizi ve demokrasimizi koruyacağız. 28 Şubat müdahalesinden 22 yıl sonra güçlü demokrasisi ve artan özgüveniyle ilham kaynağı olan bir Türkiye var artık. Güçlü Türkiye'nin güçlü yarınlarına milletimizle birlikte yürüyoruz" diye konuştu.