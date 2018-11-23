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Başkan Özkeçeci'den Öğretmenler Günü mesajı

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeni ile bir mesaj yayımladı.


İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci mesajında, "Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, çocuklarımızı ve gençlerimizi eğiterek onları yarınlara, aydın bir geleceğe hazırlayan, vatanına milletine hayırlı bireyler yetiştiren, bu kutsal mesleği icra eden tüm öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun" ifadesini kullandı. Öğretmenlerin önemine de dikkat çeken Özkeçeci, "En zor şartlar altında bile, ülkemizin her köşesine ulaşarak en büyük fedakarlığı yapıp eğitim ve öğretimi her şeyin üzerinde olduğu inancını benimseyen, ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma gayreti gösteren tüm öğretmenleri canı gönülden tebrik ederim" ifadesine yer verdi.

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