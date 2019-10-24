Başkan Şahin, 2 mahalleyi ziyaret etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mahalle ziyaretleri kapsamında Şahinbey ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi'yle Turan Emeksiz Mahallesi'ne gitti. Vatandaşların şikayetlerini dinleyen Şahin, Turan Emeksiz Mahallesi'ndeki pazar yeri güzergahında oluşan kalabalık yüzünden tıkanan trafiğin açılması amacıyla otobüs duraklarının bir üst caddeye alınması talebini değerlendirdi, otobüs şoförlerinden bilgi aldı. Halkla hiçbir zaman bağını koparmayan başkan Şahin, mahalle ziyaretlerini ara vermeden devam etti. Mesaisine Cemal Gürsel Mahallesi'nden başlayan Şahin, mahalle muhtarı Aziz Gürler'i muhtarlıkta ziyaret etti, muhtardan mahallenin eksikliklerini öğrendi. Muhtar Gürler, göreve geldiği günden bugüne mahallede sıkıntı yaşamadıklarını, en ufak isteklerinin belediye tarafından yerine getirildiğini kaydetti.

Mahallede bulunan tavuk pazarının hobi bahçelerine yakın bir bölgeye taşınmasından dolayı bölgede oluşan kötü görüntünün iyileştirilmesini isteyen vatandaşlara, bölgenin iyileştireceğine yönelik söz veren Şahin, konuyla ilgili Şahinbey Belediyesi'yle ortak çalışılacağını söyledi. Başkanla günün anısına fotoğraf çektiren muhtar, hassasiyetlerinden dolayı başkan Fatma Şahin'e teşekkür etti, çiçek verdi.

Mahalle ziyaretlerinin ikinci durağı; Turan Emeksiz Mahalle Muhtarlığında muhtar Mehmet Yıldız'la bir araya gelen başkan Şahin, muhtardan mahallenin sıkıntılarını dinledi.Mahalle sakinlerinin isteklerini not alan başkan, mahallenin doğal gaz sorununu ortadan kaldırmak için Şahinbey Belediyesi'yle iş birliğinde gerekli çalışmaların yürütüleceğinin sözünü verdi.