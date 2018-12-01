Başkan Şahin, Asya belediye başkanlarıyla deneyimlerini paylaştı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) desteğinde, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Asya Belediye Başkanları Forumu (AMF) 5'inci Genel Kurulu çalışmaları kapsamında 21 Asya ülkesinden gelen belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Yerel yönetim deneyimlerini paylaşan Başkan Şahin, sosyal, kültürel ve şeffaf belediyeciliğin inceliklerini anlattı. Asya ülkelerinin kalkınması, gelişmesi ve potansiyelinin açığa çıkarılması amacıyla turizm başta olmak üzere birçok konunun görüşüldüğü toplantıda, fikir alış verişinde bulunuldu. Gaziantep ile Asya kentleri arasındaki işbirliğini artırıcı protokoller imzalanarak ikili ilişkilere derinlik kazandırılması fikri gündeme getirildi, İpek Yolu üzerinde göç müzesinin kurulması için iyi niyet beyan edildi. “Akıllı, Dayanıklı ve Yaşanabilir Asya Kentleri” temasıyla toplanan Asya Belediye Başkanları Forumu'nda, “Asya Kentlerinin Dayanıklılığı”, “Asya Kentlerinin Yaşanabilirliği”, “Akıllı Asya Kentleri” ve “AMF'nin 3'üncü Trafik ve Ulaşım Komitesi” başlıklı teknik konular görüşülecek. Kültürel gezi kapsamında, GAZİRAY, Kuzey Şehir, GASKİ Arıtma Tesisleri, Engelsiz Yaşam Merkezi ile Nurgana Hasan Celal Güzel Kültür ve Spor Vadisi'ni yakından görecek katılımcılar, Zeugma Mozaik Müzesini gezdikten sonra şehirden ayrılacak.