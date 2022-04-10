Başkan Şahin, Engelsiz Gaziantepspor maçını izledi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehrin başarılı takımlarından Engelsiz Gaziantepspor'un Muş Engelliler Basketbol Takımı'yla yaptığı maçı izledi.

“Engelsiz Gaziantep” için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kentte, engelli spor dallarındaki sporcuları destekliyor. Bu çerçevede Talat Özkarslı Spor Salonu'nda yapılan maçı takip eden Başkan Fatma Şahin, Engelsiz Gaziantepspor'un kıyasıya geçen maçını heyecanla izledi. Maçın devre arasında sahaya inerek oyuncularla bir süre sohbet eden Başkan Şahin, takımlara başarılar diledi.

İlk yarısını 27-24'lük skorla önde tamamlayan Engelsiz Gaziantepspor, kıyasıya geçen mücadelenin ardından maçı 71-69'luk skorla kazandı.