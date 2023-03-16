Başkan Şahin, Gaziantep Kent Konseyi 7'nci olağan genel kurul toplantısında konuştu

Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedelere yönelik yaptığı yardım ve destekler başta olmak üzere afet sonrası yürütülecek çalışmaların yol haritası, Gaziantep Kent Konseyi 7'nci Olağan Genel Kurul Toplantısında “Gaziantep'te Yaşanan Deprem ve Deprem Sonrasının Değerlendirilmesi " gündemiyle masaya yatırıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı konuşmada 6 Şubat'ın bir milat olduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak bilimin emrindeyiz, biz lojistikçiyiz. Bize gelen her bilgiyi değerlendirmek zorundayız. Bilgi borçlandırır. Çok hızlı bir şekilde bir bilim kurulu oluşturmalıyız. Çok hızlı acil eylem planımızı oluşturmak zorundayız. Memleketimizi fay hattından uzak bölgelere inşa etmek durumundayız. Cumhuriyetimizin kurucusunun bize bıraktığı en manevi miras bilim ve akıldır. Artık 6 Şubat itibariyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bizim acil şekilde bilim insanlarımızla, odalarımızla bir planlama yapmamız gerekiyor” dedi. Koruyucu ve önleyici tedbir alınmasının 7 kat daha az maliyeti beraberinde getirdiğini anlatan Şahin, “Can gittikten sonra bu tedbirlerin zaten bir anlamı yok. Öncesi, sırası ve sonrası kimin ne yapacağının bilinmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise kentteki yardım imkanlarının çok daha iyi olabileceğini ancak yaşanan depremin çevre illerde de hissedilmesinin imkanları olumsuz etkilediğini ifade ederek, “Gönüllülük esaslı çalışan arkadaşlarımızın deprem sürecinde önemi yüksekti. Ancak bu gönüllülerimizin eğitilmesi ve deprem sürecinde nasıl bir yol izleyeceğini bilmesi de önemli. O açıdan bu akredite ekiplerinin oluşması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Çalışmalara övgü

Toplantının açılış konuşmasını yapan Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, depremin hemen ertesi günü, Gaziantep Kent Konseyi Meclis Çalışma Grubunun sivil toplum örgütleriyle acilen yardım toplanma faaliyetlerine başladığını ifade ederek, “İlk yardım ve iş birliği faaliyetlerinde şehir merkezinde olduğu gibi ilçelerde de yardımlara devam ediliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı GASKİ Genel Müdürlüğü, ilk günden bu yana su kesilmlerine ilişkin yaptığı çalışmalarla Gaziantep'i susuz bırakmadı” dedi.

Bayrak, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Ortez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezi'nin depremzedelere dönük hizmetlerinden de bahsederek, “Merkez, enkazda kolunu, bacağını kaybeden depremzedelere yalnızca Gaziantep'e değil, çevre illere de protez desteği vererek yardımcı oluyor” ifadesini kullandı.

GASKİ'nin 30 kişilik ekibi Şanlıurfa'ya destek için görevlendirildi

GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Şanlıurfa'da geçtiğimiz gün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağışın hayatı olumsuz etkilediğini belirterek, “Deprem arıza ve onarım çalışmalarımız tesislerimizde sürerken, sahada görev alan 30 kişilik ekibi yaşanan sel felaketinden dolayı Şanlıurfa'ya destek için gönderdik” ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir itfaiye ekipleri 191 vatandaşı enkazdan sağ salim kurtardı

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekibinin deprem sonrası hemen sahaya indiğini anlatarak, “İtfaiye arama-kurtarma ekibi ve iş makinaları deprem sonrası hemen devreye girdi. Biz 5 bine yakın personelimizle ilk günden beri sahadayız. Şubat ayının 17'si itibariyle 68 noktada 418 personel ile kurtarma çalışmalarına katıldık. 191 vatandaşımızı enkazdan kurtardık” diye konuştu.