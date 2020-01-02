Başkan Şahin Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'na katıldı

Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki, Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'na katıldı.

Polis Akademisi ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Şehir ve Güvenlik Sempozyumu düzenlendi. Artan şehirleşmeyle birlikte ortaya çıkan asayiş problemleri için değerlendirilmelerde bulunuldu.

Erdoğan: "17 yıldır yapılan yatırımlar bizi demokratik bir yapıya kavuşturdu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sempozyumdaki konuşmasında Türkiye'nin her alanda yaşadığı büyük dönüşümden şehirlerin de nasibini aldığını aktararak, “Özellikle son 17 yılda yaptığımız büyük yatırımlar sayesinde, Türkiye artık fiziki bakımdan oldukça ileri bir seviyeye ulaşırken, sosyolojik olarak da daha demokratik bir yapıya kavuşmuştur” dedi.

Türkiye'de bundan 90 yıl önce nüfusun dörtte birinden daha azının şehirlerde yaşadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise nüfusun dörtte üçünden fazlasının il ve ilçe merkezlerinde ikamet ettiğini, bunun da şehir ve güvenlik konusunun daha çok konuşulması, tartışılması, geliştirilmesi gerekliliğini ortaya koyduğunu söyledi. Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe hakkında da görüş bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnsanların, güvenlik ve gıda için değil, ibadet amaçlı olarak yerleşik düzene geçti. Göbeklitepe, bilinen şehir tarihini de, günümüzden 12 bin yıl öncesine götürmüştür. Bu keşif, arkeolojik önemi yanında insanın yaratılış gayesini ve kabiliyetlerini göstermesi bakımından da önemlidir” diye konuştu.

Şahin: "Duvarları yükselterek güveni tesis edemeyiz"

Sempozyumda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilk çağlardaki gibi duvarları yükselterek güvenliğin tesis edilemeyeceğini söyleyerek, "Artık gönülden gönüle giden güveni ve merhamet haklarını güçlendirmemiz gerekiyor. Kentsel planlama, aydınlatma, peyzaj, güvenli altyapı, dijital dönüşüm gibi sosyal barış, sosyal adaleti sağlayan, sağlıklı erişim ve sosyal hizmete ulaşımın en önemli koruyucu ve önleyici tedbirler olarak karşımıza çıkıyor” dedi.