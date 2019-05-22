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Başkan Şahin TBMM'de iftar programına katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un önceki ve yeni dönem milletvekillerine yönelik verdiği iftara katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un önceki ve yeni dönem milletvekillerine yönelik verdiği iftara katıldı.


Meclis'in Şeref Kapısı önündeki alanda düzenlenen iftar programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, milletvekilliği ve bakanlığı döneminde beraber çalıştığı vekillerle hasret giderdi.


Birtakım temaslar için gittiği Ankara'da, Meclis Başkanı Şentop'un milletvekillerine verdiği iftar yemeğine; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, eski meclis başkanları, bakanlar, milletvekilleri, kuvvet komutanları katıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinleyen Şahin, orucunu açtı, bakanlar, milletvekilleri ve Ankara bürokratlarıyla sohbet etti, büyükşehir belediye başkanlığında yürüttüğü çalışmaları anlattı.

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