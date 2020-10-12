Başkan Şahin ve Büyükelçi Pavek “akıllı şehir” deneyimlerini paylaştı

Dünya gündemine uygun çalışmalarla hareket etmek, kamu kurum ve kuruluşlarının sorun çözme kapasitesini artırmak adına şehrin dijital alt yapısına güç kazandıran projelere ağırlık veren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gerek Türkiye gerekse de Gaziantep nezdinde elde edilen tecrübeleri anlatmak ve yeni bakış açılarıyla deneyim kazanmak için Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Pavel Vacek ile telekonferansla buluştu. Mevcut ve olası iş birliklerinin değerlendirildiği toplantının açılış konuşmalarını, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan V. Prof. Dr. Şükrü Karatepe, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi Pavel Vacek, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü İsmail Tüzgen ve TBB Genel Sekreteri Birol Ekici yaptı. Açılış konuşmalarının sona ermesinin ardından ana tema konuşmacısı olan Çek Akıllı Kentler Topluluğu Başkanı Prof. Miroslav Svitek, akıllı kentlerde kullanılan bilişim teknolojilerine ilişkin yaptığı sunumda Çekya ve Avrupa'nın akıllı şehirlerle ilgili tecrübelerini aktardı.

“Dijitalleşmeye yönelik çalışmalara ağırlık vermeliyiz”

TBB Ana Hizmet Binası'nda telekonferans ile toplantıya katılan Başkan Fatma Şahin, tarih boyunca Türkiye ve Çekya arasında çok sıcak ilişkiler kurulduğunu hatırlatarak, “Türkiye ve Çekya arasında aktif olarak yürütülen kardeş şehirler ilişkisi dünya barışına da katkı sunuyor. İş birliği kapsamında hali hazırda devam eden birçok alanda projelerimiz bulunuyor. Bu toplantı vesilesiyle de akıllı şehirler alanında yeni bir çalışma inşa etmeyi amaçlıyoruz. Herkes temelde ortak hedef olarak insanı mutlu etmeyi amaçlamalı. Dünyayı huzur ve mutlulukla buluşturmak birçok amacın nihayete ermesini de beraberinde getirecektir. Akıllı şehirler çerçevesinde uluslararası mecralara yön verecek önemli çalışmalarımız mevcut. Teknolojinin iyi yönetilmesi hususunda deneyim kazandırmayı amaçlayan projelerimiz de birer birer hayat bulmakta. Dijitalleşme ve teknolojik alt yapının gelişme göstermesi hususunda önemli gayretler sarf etmeye devam etmeliyiz. Aksi takdirde dünyanın teknolojik bir çöplüğe dönmesi kaçınılmaz olur” dedi.

“Akıllı şehir uygulamaları ucuz maliyetle yapılmıyor”

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan V. Prof. Dr. Şükrü Karatepe, dünyada teknolojik altyapının giderek daha da iyi bir duruma eriştiğine vurgu yaparak, “Şehirler teknolojinin birikimsel olarak hızla ilerlemesinden önemli bir oranda etkileniyor. Bu yüzden akıllı şehir sisteminin çok iyi yönetilmesi ve standartlarının oluşturulması gerekiyor. Hayatı kolaylaştırmayı amaçlayan akıllı şehir uygulamalarının sanıldığı kadar ucuz maliyetle yapılmıyor. Bazen sistemin bakımı kurulumdan daha fazla maliyete yol açıyor. Çekya ile teknoloji işbirliğimiz çok eskilere dayanıyor. Çekya Anadolu'da Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren teknoloji altyapısını sağlamıştır” diye konuştu.

Tüzgen, akıllı şehriler stratejisi ve eylem planı'nı anlattı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehriler Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgiler veren Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü İsmail Tüzgen, akıllı şehirler için bir rehberlik dokümanı hazırladıklarını söyledi. Belediyelerin akıllı şehir çalışmaları yapacakları zaman bu şartnameleri referans alacaklarını açıklayan Tüzgen, akıllı şehir sisteminde birlikte ilerlemek ve koordinasyonu sağlamak için belirli bir standart oluşturmak istediklerini belirterek tüm belediyelerin akıllı ulaşım, çevre, sağlık ve eğitim gibi alanlarda hangi aşamada olduklarını gösteren bir endeks hazırladıklarını bildirdi.