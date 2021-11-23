İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başkan Şahin'den 24 Kasım mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Başkan Fatma Şahin mesajında, öğretmenin sadece öğreten, bilgiyi nakleden insan olmadığını bilgi, tecrübe ve irfanla çocukları, gençleri geleceğe hazırlayan kutsal bir mesleğin mensubu olduğunu vurguladı.


Kutsal olduğu kadar mesuliyeti de yüksek bir mesleği icra eden sevgi ve fedakârlık timsali olan öğretmenlerin, gerçekleştirdikleri eğitim öğretim faaliyetiyle de adeta istikbali şekillendirdiğini ifade eden Şahin, mesajında” “Geleceğin huzurlu, güvenli ve büyük Türkiye'sinin inşasında rol alacak gençlerimiz ve çocuklarımız öğretmenlerimizin ellerinde şekillenecektir. Bu memleketi, milleti ve millî iradeyi sahiplenecek gençlerle geleceğimiz her zamankinden daha aydınlık olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş olan tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.