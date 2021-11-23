Başkan Şahin'den 24 Kasım mesajı

Başkan Fatma Şahin mesajında, öğretmenin sadece öğreten, bilgiyi nakleden insan olmadığını bilgi, tecrübe ve irfanla çocukları, gençleri geleceğe hazırlayan kutsal bir mesleğin mensubu olduğunu vurguladı.

Kutsal olduğu kadar mesuliyeti de yüksek bir mesleği icra eden sevgi ve fedakârlık timsali olan öğretmenlerin, gerçekleştirdikleri eğitim öğretim faaliyetiyle de adeta istikbali şekillendirdiğini ifade eden Şahin, mesajında” “Geleceğin huzurlu, güvenli ve büyük Türkiye'sinin inşasında rol alacak gençlerimiz ve çocuklarımız öğretmenlerimizin ellerinde şekillenecektir. Bu memleketi, milleti ve millî iradeyi sahiplenecek gençlerle geleceğimiz her zamankinden daha aydınlık olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş olan tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.