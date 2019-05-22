Başkan Şahin'den, engelli çifte tekerlekli sandalye yardımı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, mahalle ziyaretleri kapsamında geçtiğimiz günlerde Mithatpaşa Mahallesi'nde rastladığı engelli çifte verdiği yardım sözünü tuttu. Başkan Şahin'in talimatları doğrultusunda, Gündüz ailesinin reisi Kıtmir Gündüz'ün akülü tekerlekli sandalye ihtiyacı karşılandı.

İcraatlarıyla insan hayatına dokunmaya devam edan Başkan Şahin, Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan engelli çiftin rüyasını gerçekleştirdi. Dar gelirli Gündüz ailesinin sıkıntılarına çözüm olan başkan, ailenin yaşam standardını değiştirdi. Çiftin akülü tekerlekli sandalye ihtiyacını karşılamak için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ailenin umudunu tazeledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürü Yusuf Çelebi, yüzde 80 fiziksel engelli Kıtmir Gündüz'e akülü tekerlekli sandalye verdi.

Gündüz ailesini ziyaret eden Çelebi, “Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in bize ilk talimatı, ‘engelliler, ailemizin bir parçasıdır ve onların haklarını mutlaka verin, onlara acımayın yardımcı olun' demiştir. Başkanımızın çiftimizi ziyaret etmiş ve ziyaret sırasında birkaç sıkıntılarını dile getirmişler, akülü tekerlekli sandalye dilemişler. Bizde bugün başkanımızın talimatı doğrultusunda akülü tekerlekli sandalyelerini getirdik. Hayırla kullanmasını diliyoruz. Ayrıca Bedriye Gündüz'ün rapor alması halinde onunda akülü tekerlekli sandalye vereceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kendisine verilen akülü tekerlekli sandalyeyle artık istediği her yere gidebileceğini dile getiren Kıtmir Gündüz ise, Başkan Fatma Şahin'e yardımlarından dolayı teşekkür etti.