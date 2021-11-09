Başkan Salahattin Kaplan'dan 10 Kasım mesajı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'nci yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83'nci yıldönümünde özlem, minnet ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün, muzaffer bir komutan, büyük bir devlet adamı ve dünyanın saygı duyduğu bir lider olduğunu belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, yayımladığı yazılı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Şanlı tarihimizin en önemli kilometre taşlarından birisi olan Kurtuluş Savaşımızın zaferle sonuçlanması ve ardından Cumhuriyetimizin kuruluşuna önderlik yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 83'nci yıldönümünde özlem, minnet ve rahmetle anıyoruz. Atatürk'ü anmak, Cumhuriyet'e ve kazanımlarına sahip çıkmakla mümkündür. Birinci Dünya Savaşı sonrası her türlü imkansızlık ve yokluğa rağmen kahraman milletimizle birlikte başlattığı Kurtuluş Mücadelesinde büyük bir zafer kazanarak tarihin akışını değiştiren Atatürk'ün, ‘En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkmak ve daha da güçlendirerek ilelebet yaşamasını sağlamak hepimizin öncelikli görevi olmalıdır. Fikirleri yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Yaşadığı çağa damgasını vuran ve sadece Türk milleti için değil bağımsızlık mücadelesi veren tüm milletlere örnek olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz.”