Başkan Tahmazoğlu Ahilik Haftası'nı kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Ahilik Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajında "Ahi Evran-ı Veli'nin düşüncelerini ve Ahilik geleneğini yaşatmak Türk toplumunun borcudur" ifadelerine yer verdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Ahiliğin, milli kimliğimizi oluşturan değerlerden biri olduğunu belirterek “Anadolu halkının ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir boyut oluşturan Ahilik, dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanatla birleşimidir. Ticarette ve sosyal hayatta doğruluğu, kaliteli üretimi, tüketiciye saygıyı ve iyi ahlakı ilke edinen Ahilik felsefesi, teşkilat olarak Anadolu Selçuklularından Osmanlı İmparatorluğuna geçiş sürecinde son derece önemli bir rol oynamış, sanat ve meslek yönleriyle toplumun ekonomik yapısını hazırlarken, ahlaki yönüyle de devlet yapısının temel niteliklerini belirlemiştir. Milli kimliğimizi oluşturan değerlerden biri olan Ahilik anlayışı ve Ahilik geleneğinin amacı, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı ortaya çıkarmak, bu anlayışla meslek erbapları yetiştirmektir. Ahilik, işçinin, çalışanın, üretenin, namuslu kazancın ve ticaretin yanı sıra adaletli yönetimin simgesidir. Doğruluktan dürüstlükten ödün vermeden, iş ve meslek hayatında saygılı, şefkatli, cömert ve güler yüzlü Ahilik geleneğini esas alan esnaf ve sanatkârlarımızın yetişmesi dileğiyle tüm esnaflarımızın, sanatkârlarımızın ve halkımızın Ahilik Haftasını kutlarım” ifadelerini kullandı.