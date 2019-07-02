Başkan Tahmazoğlu çiftçilerin sevincine ortak oldu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesi'ne bağlı Mülk Köyü'nü ziyaret ederek çiftçinin hasat mutluluğuna ortak oldu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ekim zamanında tohumu ve gübreyi çiftçilerle birlikte toprakla buluşturmuştu. İşte o gübre ve tohumların hasat zamanında da Mülk Köyü'ne AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ile birlikte ziyaret eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, biçerdövere binerek çiftçilerin hasat sevincini birlikte yaşadı.

“Çiftçilerimiz mutlu biz de mutluyuz”

Şahinbey İlçesi'nin yeni mahallelerinden Mülk Köyü'nde yapılan hasada ekibiyle birlikte katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Çok mutlu ve gururluyuz. Şahinbey İlçemize bağlı Mülk Köyümüzde buğday hasadına katıldık. Dağıtmış olduğumuz buğdayların bire 600 verim vermesi bizi sevindirdi. Çiftçimizin yüzü gülüyor. Çiftçilerimiz de mutlu bizde mutluyuz. Ülkemizin tarım politikasına destek vermek ve verim artışını sağlamak gerçekten önemli. Biz de çiftçilerimize destek olmak amacıyla 4 ton arpa ve buğday, 7 ton gübre, 7 ton küçük-büyük baş hayvan yemi, 750 bin adet zeytin fidanı ve 150 bin fıstık fidanı olmak üzere toplamda 900 bin adet fidan dağıtımını gerçekleştirdik. Çiftçilerimizle yaptığımız istişarelerde hepsi son derece mutlu. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.