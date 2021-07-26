Başkan Tahmazoğlu, çiftçilerle ekti çiftçilerle topladı

Çiftçilere 12 milyon 300 bin adet domates, biber, salatalık, patlıcan ve kavun fidesi dağıtan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Tarım İl Müdürü Mehmet Karayılan ve Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel ile birlikte kavun hasadına katıldı.

"Çiftçilerimize desteğimiz sürecek"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dağıtılan fidelerin meyvesini görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak bu yıl ilk defa çiftçilerimize kavun, domates, patlıcan, biber, salatalık fidesi dağıtımı yaptık. Toplamda 12 milyon 300 bin adet dağıtmış olduğumuz fidelerin hasat zamanı geldi. Daha önce salatalık, biber ve domates hasattı yapmıştık. Şimdide kavun hasatını gerçekleştirdik. Kavunlar hem cins, hem de tat olarak çok güzel çiftçilerimize bereketli bir kazanç diliyor, vatandaşlarımıza afiyet olsun diyorum” dedi.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu ekili alan miktarının verilen desteklerle yüzde dört yüz arttığını bundan sonraki süreçlerde de çiftçilerin yanında olarak eğitimler verileceğini sözlerine ekledi.