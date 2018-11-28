Başkan Tahmazoğlu, El Bab'ta tanıştığı Mehmetçiğin nikahını kıydı

Askerlerin ve asker ailelerinin her zaman, her şartta yanında olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Elbab'ta tanıştığı Kahraman Mehmetçiğimizin nikahını kıydı.

Vatanın bekası için Fırat Kalkanı Harekatı'nda Elbab'ta görev alan Kahraman Mehmetçiğimiz Engin Yaşar ile sınır ötesinde tanışan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kahraman askerimizin mutluluğuna ortak olarak nikahlarını kıydı.

"Kalbimiz Mehmetçik ile"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, vatanımız Engin Yaşar'a nikah cüzdanını Merve Nur'a emanet ettik diyerek “Ülkemizin huzur ve bekası için Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Elbab'ta görev yapan Engin Yaşar kardeşimiz ve değerli eşi Merve Nur'un nikah akdini gerçekleştirdik. Engin kardeşimiz ile Fırat Kalkanı operasyonunda Elbab'ta tanışmıştık. Rabbim ülkemizin dört bir yanında vatan ve bayrak yolunda görev yapan tüm güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Kalbimiz Mehmetçiğimiz ile. Çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.