Başkan Tahmazoğlu ev ev geziyor

Vatandaşlar ve esnaflarla sık sık bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Bülbülzade ve İbn-i Sina Mahallesi'nde ikamet eden Olgaç ve Zorlu ailelerini ziyaret etti.Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, her zaman vatandaşlar ile iç içe olduklarını belirterek, “Her zaman vatandaşlarımız ve esnafımızla iç içeyiz. Onları evlerinde, iş yerlerinde ve mahallelerinde ziyaret ederek, sohbet edip, taleplerini dinliyoruz. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi ‘gönül belediyeciliğini uygulamaya çalışıyoruz. Bülbülzade ve İbn-i Sina Mahallesi'nde ikamet eden Olgaç ve Zorlu ailelerini ziyaret ettik. Güler yüzleri ve tüm misafirperverlikleri ile bizleri ağırladılar Allah kendilerinden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun ziyaretinden dolayı oldukça mutlu olan vatandaşlar, Başkanımızın çalışmalarından ve hizmetlerinden memnunuz. Şahinbey İlçemizin çehresini değiştiren hizmetlere imza attı. Kendisini evimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Allah kendisinden razı olsun” diye konuştu.