Başkan Tahmazoğlu, Gaziler Gününü kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziler Günü'nü kutlayarak bu günlerimizi gazilerimize ve şehitlerimize borçlu olduğumuzu ifade etti.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Milli birlik ve beraberliğimizin teminatı Kahraman Gazilerimize devletimizin verdiği önemin ifadesi olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e “Gazi” unvanının verildiği günün yıl dönümünü “Gaziler Günü” olarak kutlamaktayız. Ülkemizin her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran, vatanımızı korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, ülkemizin onuru, vatanseverliğin ve kahramanlığın abideleridir. Bu duygularla başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden Gazi ve Şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta bulunan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum."