Başkan Tahmazoğlu, gençlerle bir araya geldi

Gençlere verdiği önemi ve değeri her fırsatta her platformda dile getiren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek, yapılan ve yapılacak olan projelerle ilgili bilgiler verdi.

"Eğitimi destekliyoruz"

Şehrin eğitim seviyesinin yükselmesi konusunda birçok alanda önemli destekler sağlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Öğrencilerimizle bir araya gelerek, onların bizlerden beklentisini ve birlikte neler yapacağımız konusunda istişarede bulunuyoruz. Eğitimi çok önemsiyoruz Dinimizin ilk emri de Oku. Bizlere beşikten mezara kadar okumayı, öğrenmeyi emrediyor. Dolayısıyla bizler her zaman okumaya öğrenmeye gayret edeceğiz. Şahinbey Belediyesi olarak eğitime çok önemli destekler veriyoruz. Belediye olarak 4 tane okul yapıp Milli Eğitim'in hizmetine sunduk. Havaalanı yolu üzerine yapılan Uluslararası İmam Hatip ve Hoşgör Külliyesi için yurt yapıyoruz. Bunların yanı sıra okullarımıza halı sahalar, voleybol ve basketbol sahaları yapıyoruz. Okul birincilerine bilgisayar hediye ediyoruz. Öğrencilerimize her ay kitap dağıtıp yarışmalar düzenliyoruz. Bu yarışma sonrasında dereceye giren öğrencilerimize çeşitli hediyeler verip Umre 'ye gönderiyoruz. Başarıyı ödüllendirmeye devam edeceğiz. Bu yıldan itibaren bilgisayar hediye etmek yerine başarılı öğrencilerimizi yurt dışına götürmeyi planlıyoruz. Hedefimiz öğrencilerimizi bu yıl Bosna Hersek, gelecek yıl ise Kudüs'e götürmeyi düşünüyoruz. Öğrencilerimizi Çanakkale'ye götürerek ecdadıyla buluşturmaya devam edeceğiz. Okullarımıza kütüphaneler yapıp 189 tane sosyal tesis ve gençlik merkezleri yaparak gençlerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Eğitime desteğimizi arttırarak sürdürmeye devam edeceğiz " dedi.

Biz sizler için varız

Gaziantep Önder Başkanı Uzman Dr. Yemliha Aksoy, derneğin kuruluş amacını anlatarak, “Bu tür periyodik organizasyonlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Sizin okulunuz bizim için önem arz ediyor. Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği, İmam Hatip Okullarımızın korunması, kollanması ve yaşatılması amacıyla kurulmuştur. Sizlerin maddi manevi sıkıntılarına çözüm bulmak ve geleceğinizi tasarlamak amacıyla kurulmuş bir dernektir. 2004 yılından bu yana faaliyetlerini yürütmektedir. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerle soru-cevap şeklinde sohbet etti.