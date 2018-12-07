Başkan Tahmazoğlu, Görme Engelli Göktuğ'u evinde ziyaret etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kendisini sosyal medya üzerinden evine davet eden görme engelli Göktuğ Arin'i ziyaret etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kendisini sosyal medya üzerinden takip eden Arin ailesinin görme engelli çocuğu Göktuğ Arin'i evinde ziyaret ederek sohbet etti. Daha önce GAP Görme Engelliler Ortaokulu öğrencisi iken özel yetenek sınavında göstermiş olduğu başarı ile Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazanan Göktuğ Arin, Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na darbuka çalarak müzik ziyafeti verdi.

Göktuğ'a Başarılar Diliyorum

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kendisini davet eden Arin ailesine teşekkür ederek, “Göktuğ bizi evine davet etti. Bizde onun davetini kırmayarak geldik ve bizleri misafir etti. Kendisine, ailesine, annesine ve babasına çok teşekkür ediyorum. Göktuğ bir ilki gerçekleştirerek, GAP Görme Engelliler Ortaokulu öğrencisi iken Güzel Sanatlar Lisesi'ni özel yetenek sınavı ile kazanmış ve orada eğitim alıyor. Şu anda darbuka ve keman çalıyor. Kendisini daha da geliştireceğine inanıyorum ve başarılar diliyorum” diye konuştu.

Başkanın Ziyareti Beni Mutlu Etti

Göktuğ Arin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun ziyaretinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, “Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun ziyareti beni oldukça mutlu etti. Tekrar ziyaret etmesini bekliyorum. Kapımız ona 7/24 her zaman açık” dedi.

Başkanımıza Teşekkür Ederiz

Göktuğ'un annesi Hülya Arin Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, “Öncelikle Başkanımıza bu yoğun zamanında bizlere vakit ayırıp oğlumu sevindirdiği için çok teşekkür ederim. Göktuğ, bir ilki gerçekleştirerek Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandı. Yılmadan, bıkmadan çalışarak bugünlere geldik. Başkanımıza ziyaretinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Baba Halil Arin ise “Oğlum engelli olarak bir ilki gerçekleştirip, GAP Görme Engelliler Ortaokulu öğrencisi iken Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandı. Başkanımızın ziyareti bizleri ayrıca mutlu etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.