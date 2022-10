Başkan Tahmazoğlu İstanbul'da ve Ankara'da Şahinbeyli öğrencilerle bir araya geldi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İstanbul ve Ankara'da eğitim gören Şahinbeyli öğrencilerle bir araya geldi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Üsküdar'dan hareket eden Valide Sultan Gemisinde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte İstanbul'da eğitim gören Şahinbeyli üniversite öğrencileri ile bir araya geldikten sonra Ankara'da da eğitim gören Şahinbeyli öğrencilerle bir araya gelerek, sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Öğrencilerimizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin eğitim hayatındaki başarılarını önemsediklerini belirterek “Üniversiteyi kazanan ve devam eden öğrencilerimize 3.000 TL nakdi destek sağladık. Öğrencilerimize sağlanan her türlü destek helali hoş olsun. Şahinbey'de oturup İstanbul'u ve Ankara'yı kazanan öğrencilerimizle bir araya geldik. İstanbul'da Üsküdar Belediye Başkanımız ile görüşüp Valide Sultan Gemisi'nde öğrencilerimizle bir araya gelelim istedik. Üsküdar Belediye Başkanımızda sağ olsun bizi kırmadı kendisine çok teşekkür ediyorum. İstanbul ve Ankradaki gençlerimizle ilkokul, ortaokul ve lise dönemlerinde hep yanlarında olduk. Onları Çanakkale'ye, Ayasofya'ya, ve Umre 'ye gönderdik. Yine öğrencilerimize tablet, kitap, spor ayakkabısı ve 5 takdir alan her öğrencimize bisiklet hediye ettik. Öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmaları için hep yanlarında olduk. İnşallah üniversite hayatlarınızda da başarılı olursunuz. Sizlerin başarısı ve mutluluğu bizlerin mutluluğudur. İnşallah hedeflediğiniz yerlere başarılı bir şekilde gelirsiniz” dedi.

İstanbul bir öğrenci şehridir

İstanbul'un dünyanın en güzel şehri olduğunu ifade eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen “Hayatınızın dönüm noktalarından biri olan üniversite sınavında başarılı olarak lisans eğitimi almaya hak kazanmış olmanız, hayatınızın bundan sonraki tüm safhasını etkileyecektir. Dolayısıyla çok önemli bir başarı elde etmiş oldunuz. Sizler dünyanın en güzel şehri olan İstanbul'a geldiniz. İstanbul gençlerin ve öğrencilerin şehri. Dolayısıyla hayatınızın en güzel yıllarını ve anlarını burada yaşayacaksınız. Allah sizlere zihin açıklığı versin. Şahinbey Belediye Başkanımızın yaptığı çalışmalardan dolayı kendisiyle iftihar ediyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nu yürekten tebrik ediyorum. Başkanımız sağ olsun genç ve öğrenci dendiğinde hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyor” diye konuştu.

Başkanımız bizim hayatımızın her alanında yanımızda oldu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun her zaman yanlarında olduğunu söyleyen öğrenciler ise “Eğitim hayatımızın tamamında Şahinbey Belediye Başkanımızın desteğini her zaman hissettik. Bizlere tablet, kitap, spor ayakkabısı, bisiklet hediye etti. Çanakkale'ye götürdü. Şimdi de 3.000 TL nakdi destek sağladı. Belediyecilik anlayışını değiştiren ve bizlerin her zaman yanında olan bir başkanımız var. İstanbul'da da kendisiyle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduk” diye konuştular. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile Ankara'da buluşmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler “Ankara Hacettepe Üniversitesi Fen Bilgisi öğretmenliğinin 1'ncisi, 2'ncisi ve 3'üncüsü Şahinbey'li. Başkanımızın Ankara'ya gelerek bizlere verdiği destek bizleri çok mutlu etti. Antep yemeklerini ve tırnaklı ekmeğini dahi özlemiştik. Bu anlamda başkanımız bizlerin özlemini dindirdi. Sadece yemek değil başkanımız bizlerle çocukluğumuzdan bu yana hep birlikte bizlere ayakkabı, Çanakkale gezisi tablet ve daha birçok desteklerde bulundu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştular.