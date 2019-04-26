Başkan Tahmazoğlu, kariyer günlerinde gençlerle buluştu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mehmet Görmez İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek, yapılan ve yapılacak olan projelerle ilgili bilgiler vererek, başarılı öğrencilere saat hediye etti.

"Sürekli kendimizi yetiştirmeliyiz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, insanların kendini yetiştirmesi gerektiğini belirterek "Güzel bir okulda okuyorsunuz. Gaziantep'in yetiştirdiği örnek şahsiyetlerden biri olan ve Diyanet İşleri Başkanlığımızı uzun yıllar yapan değerli Prof. Dr. Mehmet Görmez hocamın ismini taşıyan bir okulda okuyor olmak önemli. Aynı zamanda kendimizi iyi yetiştirmeliyiz. Bunun içinde bol bol okuyup daha çok çalışmamız gerekiyor. Sadece kendimiz için değil ailemiz, ülkemiz, bütün İslam alemi için ne yapabiliriz? Deyip çalışmamız lazım. Belediyecilik doğumdan ölüme kadar bir hizmet anlayışı ile yapıldığı için, mesul olduğunuz yerdeki bütün insanların sorumluluğu da sizde oluyor. Bu nedenle daha çok çalışmamız gerekiyor" dedi.

"Amacımız inançlı bir gençlik yetiştirmek"

Ensar Vakfı Gaziantep İl Başkanı Ahmet Batmaz, öğrencileri Türkiye'de örnek gösterilen bir belediye başkanı ile buluşturduklarını belirterek, “Bir zamanlar bu okulların önüne nice engeller konuldu. Ama Allah'ın izniyle o engelleri aşarak, bu günlere gelindi. Ensar Vakfı'nın hedefi, inançlı bir nesil yetiştirmek. İmam hatipliler İnsanlığın ve İslam Dünyası'nın umududur. Vakıf olarak yapmış olduğumuz çalışmalardan birisi olan kariyer günlerinde, başarılarıyla ve çalışkanlığıyla Türkiye'de ön plana çıkmış bir belediye başkanımızla sizleri buluşturduk. Kendisi sizlere çok önemli bilgiler verecektir” dedi.

Mehmet Görmez İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İbrahim Halil Güler, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun hizmetlerinden memnun olduklarını belirterek, “Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na öncelikle okulumuza gelerek programımıza katıldığı için teşekkür ediyorum. Yeni dönemde eğitim adına kendisinden çok daha fazla şeyler bekliyoruz. Bunu başaracağına da yürekten inanıyoruz. Çünkü 7/24 mesai saati gözetmeden güçlü bir ekip ruhuyla çalıştığına yakinen şahidiz. Yeni dönemde kendisine yapacağı projelerde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu yapılan konuşmaların ardından öğrencilerle soru cevap şeklinde sohbet etti. Başka Tahmazoğlu, daha sonra başarılı öğrencilere kol saati hediye edip, masa tenisi oynadı.