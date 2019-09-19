Başkan Tahmazoğlu öğrencilerle birlikte çöp topladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Latife Özmimar İlkokulu öğrencileri ile birlikte Vatan Mahallesi'nde çöp topladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Yeşil Düdük Projesi” kapsamında çevre bilincinin oluşturulmasına katkı sağlamak için Latife Özmimar İlkokulu öğrencilerine yeşil düdük dağıtarak onlarla birlikte mahallelerde çöp topladı. Düzenlenen programa Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hasan Teke'de katıldı.

"Çevremizi temiz tutmalıyız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, çevre temizliğinin önemine dikkat çekerek, “Her zaman söylüyoruz. Eğitim çok önemli. Dinimizin ilk emri de oku. Dinimiz bizi sürekli öğrenmeye, ‘ilim Çin'de de olsa gidip alınız' diye bizi teşvik ediyor. Şahinbey Belediyesi olarak eğitime büyük önem veriyoruz. Belediye hizmetlerinin yanı sıra okul yapımından tutun bir çok hizmeti yapıyoruz. Yine öğrencilerimize kitap dağıtarak onları okumaya teşvik edip, ödüllendiriyoruz. İlkokul ve ana sınıfı öğrencilerimize kumbara, boyama setleri ve beslenme kapları dağıttık. Kitap okumak önemli. Ancak çevremizi temiz tutmakta çok önemli. Çünkü aslan yattığı yerden belli olur. Bunun içinde çevreyi kirletmememiz gerekiyor. Çöpe attığımız herşey de çöp değildir. Bunların bir kısmını da geri dönüşümde kullanabiliyoruz. Bu anlamda da Şahinbey Belediyesi olarak çalışmalarımız devam ediyor. Okullarda da sürdürdüğümüz geri dönüşüm projemiz de hangi okulumuz daha fazla geri dönüşüm malzemesi toplarsa o okulumuzun ihtiyaçlarına bizde Şahinbey Belediyesi olarak yardımcı olacağız” diye konuştu.