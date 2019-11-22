Başkan Tahmazoğlu, öğretmenler gününü kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayımladığı mesajla bütün öğretmenlerin, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, geleceğimiz olan çocuklarımızın hayata hazırlanmasında öğretmenlerin çok önemli bir göreve sahip olduğunu belirterek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmenlik unvanının verildiği 24 Kasım tarihi, 1981 yılından itibaren ‘Öğretmenler Günü' olarak kutlanmaktadır. En zor şartlarda bile, ülkemizin her köşesine ulaşarak ışık olan, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarma gayreti gösteren tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Öğretmenlerimiz tarih boyunca ve dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bilginin, çağdaşlığın, sevginin, barışın ve aydınlanmanın öncüleri olmuşlardır. Bizi yetiştiren, eğiten ve öğreten geleceğimiz olan çocuklarımızın gelişiminde ve eğitiminde büyük rol oynayan öğretmenlerimizin değeri Hz. Ali (r.a)'ın ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' sözünden anlaşılmaktadır. Öğretmenlerimiz toplumun bütün kesimlerine yol gösteren önder ve örnek insanlar olmuşlardır. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk; öğretmenler sizin başarınız, Cumhuriyetin başarısı olacaktır. Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister diyerek bizi yetiştiren, eğiten ve öğreten geleceğimizin temel taşları olan çocuklarımızın gelişiminde ve eğitiminde büyük rol oynayan öğretmenlerimize verdiği değeri ifade etmiştir. Ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmak için üstün gayret gösteren; başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete intikal eden öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diler, genç nesillere modern bilim ve teknolojinin ışığında eğitim-öğretim veren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlarım” ifadelerini kullandı.