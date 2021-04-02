Başkan Tahmazoğlu, Otizmli çocukları ziyaret etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Başkanı Tahmazoğlu, “Dünya Otizm Farkındalık Haftası” nedeniyle otizmli çocukları ziyaret ederek, oyuncak hediye etti. Otizmli çocuklar, hediye oyuncaklarla büyük mutluluk yaşadı.

Otizmli çocukların çok özel olduğunu belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Otizmin bilinen tek tedavisi ise yoğun ve sürekli özel eğitimdir. Fark edilip, destekleyici politikalarla desteklenmiş olan otizmli bireylerimizin hayatlarında büyük farklar oluşturabiliriz. Çocuklarımızı sağlıklı gelişim gösteren akranları ile birlikte aynı okulda okuyacak seviyeye getirmek mümkün olabilmektedir. Otizmli çocuklarımızı yılda bir kez farkındalık günü olarak değil, hayatımızın bir parçası olan otistik çocuklarımızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.