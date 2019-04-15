Başkan Tahmazoğlu şehitleri andı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Şehitler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna can veren tüm şehitleri saygı ve minnetle andığını ifade etti. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Türk Tarihinin her sayfasının Aziz Şehitlerimizin kanlarıyla yazılmış olduğunu belirterek, “Birliğimiz, beraberliğimiz ve bağımsızlığımız için canlarını feda eden Kahraman Şehitlerimizin yazdığı bu onurlu zaferler, geleceğimizin yegane güvencesidir. Cumhuriyetimizi ve onun değerlerini korumak, bizlere büyük zaferleri ve güzel yurdumuzu armağan eden, canları pahasına bağımsız ve özgür yaşamamızı sağlayan Aziz Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, bu topraklarda bağımsız ve özgür yaşamak isteyen herkesin boynunun borcudur. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm Aziz Şehitlerimizi Şehitler Haftasında bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyor, Kahraman Gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.