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Başkan Tahmazoğlu, taksicileri ziyaret etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep’te bir taksi durağını ziyaret ederek, taksicilerle birlikte çay içip gündeme dair sohbet etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'te bir taksi durağını ziyaret ederek, taksicilerle birlikte çay içip gündeme dair sohbet etti.


31 Mart yerel seçimlerin ardından halkın büyük bir bölümünün desteğinin alarak, üçüncü kez Şahinbey Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Tahmazoğlu, taksicileri ziyaret etti.


Başkan Mehmet Tahmazoğlu, fırsat buldukça taksi duraklarını ziyaret ettiklerini belirterek, “Esnafımızla ve vatandaşlarımızla sürekli iç içeyiz. Taksicilerimiz, vatandaşlarımızla sürekli bir aradalar ve halkın nabzını tutuyorlar. İlçemizdeki gelişen olayları da yakından takip ediyorlar. Taksi durağındaki arkadaşlarımızın nazik davetine icabet edip onlarla bir araya geldik. Kendilerine ev sahiplikleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.


“Başkanımızın hizmetlerinden memnunuz”


Taksi şoförleri Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun ziyaretinden dolayı oldukça mutlu olduklarını belirterek, “Başkanımızın ziyareti bizleri oldukça mutlu etti. Kendisinin çalışmalarından son derece memnunuz. Durağımıza kadar gelip bizlerle sohbet etti. Allah kendisinden razı olsun” diye konuştu.

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