Başkan Tahmazoğlu, yeni çiftlere sürpriz

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu nikah kıymak için Şahinbey Nikah Dairesi'ne gelen çiftlere sürpriz yaparak nikahlarını kıydı.

Son yıllarda Türkiye'nin en çok nikah kıyılan ilçesi olan Şahinbey Belediyesi'nde nikah kıyımı tüm hızıyla devam ediyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi Evlendirme Memurluğunda nikah kıymak için gelen çiftleri ziyaret edip hayırlı olsun temennisinde bulunarak çiftlerin nikahını kıydı.

"Rekorumuzu kırmak istiyoruz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, patenti Şahinbey Belediyesi'ne ait olan evlilik okuluna ilginin her geçen gün arttığını belirterek “Şahinbey Belediyesi olarak her yıl en fazla nikah kıyan belediye ve en fazla çocuğun dünyaya geldiği ilçe durumundayız. En fazla nikah kıyan belediye unvanımızı bu yılda devam ettirmek istiyoruz. Şu ana kadar 3.135 nikah akdini gerçekleştirdik. Ancak yaz sezonunun henüz başındayız. İnşallah geçen yılki rekorumuz olan 7 bin 267 rakamını geçerek daha fazla nikah kıymak istiyoruz. Evlenen tüm çiftlerimize iki cihan saadeti diliyorum. Aynı zamanda Evlilik Okulu projemiz de devam ediyor ve Evlilik Okulumuza her gecen gün ilgi ve alaka daha da artıyor. Şu ana kadar 30 bine yakın çiftimize bu alanda eğitim verdik. Bu eğitimlerin katılımcı sayılarını artırarak devam ettiriyoruz. Düğün hediyesi olarak da yeni evlenecek olan çiftlerimize otomatik çamaşır makinesi hediye ediyoruz” dedi.

"Çiftçilerimizi umreye gönderiyoruz"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, toplumun çekirdek yapısının aile olduğunu belirterek “Ayrıca Evlilik Okuluna katılan her ay bir çiftimizi kurayla Umre'ye gönderiyoruz. Amacımız eşler arasındaki diyaloğu saygıyı muhabbeti arttırarak Mutlu Aile Huzurlu Toplum projesiyle huzurlu bir toplum oluşturmak istiyoruz. Çünkü bizim toplumumuzun çekirdek yapısı ailedir. Aileyi güçlü tutarsak toplumuda güçlü tutmuş olacağız” dedi.

"İşitme engelli çiftin nikahını kıydı"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, hayatlarını birleştirmek için bekleyen işitme engelli Aynur Göçer ile Hüseyin Denizhan çiftinin nikahını işaret diliyle kıydı. Başkan Tahmazoğlu'nun çiftlere "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz" sorusuna çiftler "Evet" yazılı kartlarla cevap verdi. Genç çifte ömür boyu mutluluk dileyerek fincan hediye eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Evlilik zamanla güçlenen tek bağdır. Evlenmek için belediyemize başvuran işitme engelli genç çiftimiz Aynur Göçer ve Hüseyin Denizhan'ın nikah akdini işaret dili desteği ile gerçekleştirdik. Mutluluklarına ortak olduk. Çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar dilerim" dedi.