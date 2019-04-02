Başkan Tahmazoğlu yeni döneme "Bismillah" diyerek Başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından üçüncü kez Şahinbey Belediye Başkan adaylığına gösterilen Mehmet Tahmazoğlu, güne sabah namazında Şıh Cami'nde Başkan Yardımcıları ve Müdürleri ile bir araya gelerek başladı. Sabah iş yerini açan esnafla sohbet eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu esnafa bol kazançlı bereketli bir gün diledi.

Esnaf ziyaretinin ardından sabah 08:00'da belediye binasına Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu ile gelen Başkan Mehmet Tahmazoğlu 'nu belediye çalışanları alkışlarla karşıladı. Görevine İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu'nun duasıyla birlikte başlayan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, personelin tebrikleri kabul etti.

"Milletimiz efendi biz hizmetkarız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşa gece gündüz demeden hizmet edeceklerini belirterek, "31 Mart Mahalli İdareler seçimini geride bıraktık. Halkımız üçüncü dönem için bize yeniden vize verdi. Yüzde 60'ın üzerinde bir destekle halkımız bize bir sorumluluk verdi. Milletimizin bize duyduğu güvenden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz de vazifemizde üzerimize düşeni yapacağız. Yeni dönemde insanların kalbine gönlüne dokunacak Gönül Belediyeciliği dediğimiz çalışmalarımıza daha da ağırlık vereceğiz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Milletimiz Efendi biz hizmetkar olarak, gece gündüz demeden onlara bu dönemde de hizmet vereceğiz” diye konuştu.