Başkan Tahmazoğlu'ndan ailelere ziyaret

Ramazan Ayı'nda aileleri evlerinde ziyaret eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ziyaretler kapsamında son olarak Boyacı ve Kozluca mahallelerinde ikamet eden ailelerle buluştu. Başkan Tahmazoğlu ziyaretlerinde ailelere Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimizin Hayatı ve Bayat Ekmek kitabı hediye etti. Diğer aylarda olduğu gibi Ramazan ayında da aile ziyaretlerinin devam ettiğini kaydeden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Yılın 365 günü aile ziyaretlerimiz devam ediyor. Ramazan ayında da aile ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. İftar öncesinde Kozluca ve Boyacı Mahallelerinde ikamet eden ailelerimiz ziyarete ettik. İnşallah Ramazan ayı boyunca iftardan önce ve iftardan sonra aile ziyaretlerimiz devam edecek. Her akşam farklı bir mahallede teravih namazımızı farklı bir mahallede kılarak o mahalledeki aileleri çat kapı ziyaret edeceğiz. Bu şekilde Ramazan ayının birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygusunu hep birlikte yaşamış olacağız” dedi.

Başkana teşekkür

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun ziyaret ettiği aile bireyleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımızdan Allah razı olsun. Her zaman olduğu gibi Ramazan Ayı'nda da bizden desteklerini esirgemediler. Hizmetleriyle her zaman yüzümüzü güldürüyor. Allah onu başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, ziyaretler sonrasında çocuklara oyuncak dağıtarak, mahalle sakinleriyle sohbet etti.