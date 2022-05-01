Başkan Tahmazoğlu'ndan bayram kutlaması

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, mesajında bayramların insanları birbirine yakınlaştırdığına dikkati çekerek, “Öncelikle tüm hemşerilerimin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutlarım. Başı rahmet ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan on bir ayın sultanı mübarek Ramazan Ayı'nın geride bırakmanın hüznünü, birliğimizin, beraberliğimizin ve sevincimizin sembolü olan Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Dayanışma ruhu içerisinde hareket ederek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında yer almaya, elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar onlara destek olmaya çalıştık. Yardım ve desteklerimiz Ramazan Ayı'nda en üst seviyeye çıkarken, bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberlik içerisinde devam edecektir. Bu vesile ile cennet yurdumuzun gönül coğrafyamızın, tüm İslam âleminin, Şehit Ailelerimizin, Gazilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyor huzurla mutlulukla nice bayramlara kavuşmayı diliyorum” ifadelerini kullandı.