Başkan Tahmazoğlu'ndan, depremde yakınlarını kaybeden ailelere taziye ziyareti

Başkan Tahmazoğlu, asrın felaketi olarak ifade edilen ve Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde çevre illerden ve ilçelerden Gaziantep'e gelen, yakınlarını kaybeden, yaralanan aileleri evlerinde ziyaret ederek ailelerin acılarını paylaştı. Yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı dileyen Tahmazoğlu, dehşet gecesinde yaralananlara ve enkazdan sağ kurtarılan ailelere ise geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Hayatını kaybedenler için Fatiha

Depremzedelerin ihtiyaçları olup olmadığını soran ve her türlü ihtiyaçlarında depremzedelerin yanlarında olduklarını belirten Başkan Tahmazoğlu, asrın felaketinde hayatını kaybedenler için de Fatiha ve dualar okudu. Yaraların birlikte sarılacağını belirten Tahmazoğlu, "Devlet ve millet el ele vererek yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Asrın felaketini yaşadık. Şahinbey Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanınızdayız, Vatandaşlarımızla bir ve beraberiz, her türlü acılarını paylaşıyoruz. Afetten sağ kurtulan vatandaşlarımızın hızlıca toparlanması, sosyal hayatın içinde olması için elimizden gelen tüm imkanları seferber ediyoruz. Bu çerçevede çevre illerden ve ilçelerden şehrimize gelen ve yakınlarını kaybeden ailelerimizi ziyaret ederek başsağlığı dileklerimizi ilettik. Bir kez daha tüm deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Mekânları cennet olsun" diye konuştu.