Başkan Tahmazoğlu'ndan eğitime dev destek

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “2023 Eğitim Vizyonu” toplantısında Şahinbey İlçesi'nde bulunan okul müdürleri ile bir araya geldi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçesi'nde ki okul müdürleri ile bir araya gelerek eğitime verilen destek ve projelerle ilgili istişarede bulundu. Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen “2023 Eğitim Vizyonu” toplantısına Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve okul müdürleri katıldı.

Şahinbey'in çehresi değişti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey ilçesinde hayata geçirilen dev projeler hakkında bilgi vererek, “Eğitim bizim için her şeyden daha önemli. Elbette belediyecilik hizmeti de önemli ama neticede yaptığımız iş, şehri koruyacak. İnsanı yetiştiremezsek yaptığımız işlerin çok bir anlamı olmayacak. Dolayısıyla bir taraftan şehri imar ederken, bir taraftan da yeni yetişen neslimize nasıl katkı sağlayabiliriz derdindeyiz. Bunu ihmal etmeden şimdiye kadar yapmaya çalıştık. Bundan sonrada yapmak için daha büyük projeler üreterek destek vermek için çalışacağız. Şahinbey Belediyesi olarak kentsel dönüşüme 621.000.000 TL yatırım yaparak şu ana kadar 8.221 tane evin kamulaştırmasını yapıp, yıkımını gerçekleştirdik. Bunun karşılığında 11.000 tane konut yaptık. Diğer taraftan şehir merkezinde zor koşular altında çalışan tamircilere modern iş yerleri yaptık. 50 metre genişliğinde, 12 km uzunluğunda, 12 şeritli Yeşilvadi yolunu açtık. Yapılamaz denilen Özdemirbey Caddesini 2 şeritten 6 şeritte çıkardık. Şimdi İnönü Caddesine alternatif olarak eski garajlardaki tamircilerin olduğu yeri yıkarak alternatif yol yapıyoruz. Bunun dışında 606 tane park yaptık. Bunlardan bir tanesi 1.700.000 metrekare alan üzerine yapılan Türkiye'nin en büyük Parkı olan Yeşilvadi Parkı. Diğer yandan tarihi gün yüzüne çıkarmak için Şehreküstü bölgemizde restorasyon çalışmaları yaparak 11.600 metre sokak sağlıklaştırma çalışması yaptık. Mecidiye Han'daki çalışmalarımızı da 2 ay içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Orayı da sahaflar çarşısı yaparak bütün kitapçıları burada toplayacağız” dedi.

Eğitime yedi yüz doksan yedi milyon TL yatırım yaptık

Başkan Mehmet Tahmazoğlu eğitim alanında yaptığı yatırımları ve vermiş olduğu desteği yapmış olduğu sunumla anlatarak, “Millet Kıraathanesi yaptık ve bunun sayısını arttıracağız. Gençlerimizin ve çocuklarımızın ders çalışabileceği alanlar oluşturacağız. Ayrıca Gaziantep'e dev bir kütüphane yapmak istiyoruz. Bunun için üniversitenin karşısında ki petrolün arkasında bir alanımız var. Buraya dört katlı bir kütüphane yapmak istiyoruz. Aynı zamanda 126 tane gençlik merkezi yaptık. Burada da birçok okuldan öğrenciler gelip ders çalışıp, eğitim destek kursları alıyorlar. Bunların yanı sıra 4 tane okul yaparak Milli Eğitime devrettik.Eğitime 9 yılda 797.000.000 TL katkı sağladık. Bu rakamı Türkiye'de eğitime harcayan başka bir belediye yok. Bu çalışmalarla Gençlik Projelerinde Türkiye'de birinci olduk. Okuma yazma seferberliğine ilk günden başlamıştık ve şu ana kadar Şahinbey'de 16.595 vatandaşımız okuma yazma öğrendi. Gençlerimize her ay kitap veriyoruz. Şu ana kadar 2.500.000 adet kitap dağıttık. Bu sayede gençlerimiz okuma alışkanlığı kazanıyor. Ayrıca bu kitaplardan evde anne, baba ve kardeşleri de faydalanıyor. Dağıttığımız kitaplardan her ay yarışmalar yaparak çocuklarımıza çeşitli hediyeler veriyoruz. Üç yıldan bu yana da gençlerimizi Umreye götürüyoruz. Bu sene toplamda 164 öğrencimizi yine Umreye göndereceğiz. 128.118 öğrencimize kırtasiye malzemesi dağıttık. Bunların yanı sıra okullarımıza kütüphaneler kurarak kitap desteği sağladık ve bu çalışmamıza devam edeceğiz. Şu ana kadar 2.036 adet başarılı öğrencilerimize bilgisayar hediye ettik. Çocuklarımızın spor yapmaları için spor ayakkabısı hediye ettik. Başarıyı teşvik için 20.000 öğrencimize kol saatti ve 5862 adet bisiklet hediye ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Bugüne kadar 79.000 öğrencimizi Çanakkale'ye götürerek ecdadı ile buluşturup tarihi yerinde yaşamalarını sağladık. Bu projemizi inşallah devam ettireceğiz. Bizim bundan sonraki hedefimiz özellikle gençlerimizin maddi ve manevi olarak yetişmelerine destek sağlamak” dedi.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu daha sonra okul müdürlerinin soru cevap şeklinde görüşlerini aldı.

2 milyon beşyüz bin kitap dağıtıldı

Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şahinbey Belediyesi'nin eğitime önemli bir destek sağladığını belirterek, “Öncelikle Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu'na eğitime vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi'ni aktif olarak kullanıyoruz. Burası tiyatro gösterisi, veri bilgilendirme, proje çalışmaları ve öğrencileri bilgilendirmek için aktif olarak kullandığımız bir yer. Şahinbey Belediyemizin yaparak bizlere devrettiği dört okul bulunuyor. Hepsi de tam donanımlı bir şekilde yapılarak Milli Eğitime devredildi. Bu hizmetler hiç kolay değil. Bu dört binanın tahminlerime göre yeriyle birlikte 100 Milyon TL'nin üzerinde bir maliyeti olmuştur. Bunu hiç düşünmeden ve hesaplamadan eğitime harcadığı için kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Ayrıca ortaokul ve lise öğrencilerimize geçen seneden bu yana kitaplar veriliyor ve bu kitaplar öğrencilerimizde kalıyor. Bu sene bakanlığımız bize 2 milyon 27 bin adet kitap gönderdi ve biz o kitapları çocuklarımızın masasına koyduk. Bu kitaplar 73 tır ediyormuş. Şahinbey Belediyemizin bugüne kadar öğrencilerimize dağıtmış olduğu kitap sayısı ise 2 milyon 500 bin adet ediyor. Bu inanılmaz bir rakam. Bu çalışma kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitap sahibi olma açısından çok önemli" diye konuştu.