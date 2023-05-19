Başkan Tahmazoğlu'ndan gençleri sevindiren hediye

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçede gerçekleştirdiği ziyaret ve gezilerde gençlere kitaplar, çocuklara oyuncak, boyama kitapları ve çeşitli hediyeler veriyor. Yeni hayata geçirilen internet kartı projesi ile Başkan Tahmazoğlu, ziyaretlerinde gençlere 2 GB internet hediye ediyor.

"Gençlerimiz bizim göbeğimiz"

Gençlerle güçlü bir gönül köprüsü kurduklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Gençler bizim göz bebeğimiz ve yarınlarımızın teminatı. Gençlerle bizim aramızda güçlü bir gönül köprüsü var. Bu köprüyü daha da güçlendirmek ve iletişimde kalmak adına gençlerimize 2 GB internet paketi hediye ediyoruz” diyerek gençlere müjde verdi.

"Başkanımız her zaman bizi düşünüyor"

Bazı derslerini, ödevlerini internet ortamında yaptıklarını belirten gençler, “Sosyal medya üzerinden de arkadaşlarımızla görüşüyor, sosyalleşiyoruz. İnternet artık bizim için vazgeçilmezler arasında ve çok ihtiyacımız oluyor. Derslerimizi ve ödevlerimizi internet ortamında yapıyoruz. Derslerimiz için videolar izliyoruz. Başkan Tahmazoğlu'na hediyesi için ve bizi düşündüğü için teşekkür ediyoruz” dedi.