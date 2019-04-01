İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başkan Tahmazoğlu'ndan Kandil kutlaması

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Miraç Kandili’nin İslam tarihinin en anlamlı gecelerinden biri olduğunu belirtti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Miraç Kandili'nin İslam tarihinin en anlamlı gecelerinden biri olduğunu belirtti.


Başkan Mehmet Tahmazoğlu mesajında, "Miraç gecesi sevgili Peygamberimizin, bir gece Mescid-i Haram'dan, Yüce Allah'ın bir kısım ayetlerinin gösterilmesi için, çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksa'ya götürülmesi, oradan da zaman ve mekan unsurlarının aşıldığı bir makama ulaştırılması olayının cereyan ettiği gecedir. Kandil olarak adlandırılan geceler, ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevi feyziyle de gönüllerimizi aydınlatır, zihinlerimizi berraklaştırır. Bu geceler, kendimizi ve yaptıklarımızı bir kez daha gözden geçirmek ve sorumluluklarımızı hatırlamak bakımından bir fırsat olarak düşünülmelidir. Dolayısıyla, Miraç Kandili de bu anlayışla değerlendirilmeli, anlam ve ruhuna uygun olarak, toplumsal huzur ve barışı sağlamaya yönelik gayretler sürekli artırılmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm vatandaşlarımızın Miraç Kandilini tebrik ediyor, bu gecenin tüm insanlığın huzur ve barışına vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.