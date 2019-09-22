Başkan Tahmazoğlu'ndan öğrencilere aşure ikramı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile birlikte öğrencilere aşure ikramında bulundu.

Her yıl Gazianteplileri aşure ile buluşturan ve toplumun her kesimine aşure ikramında bulunarak birlik ve beraberliği pekiştiren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencileri ile bir araya gelerek Rektör Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile birlikte aşure ikramında bulundu.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederim

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Şahinbey Belediyesi tarafından yapılan aşure ikramından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na böyle bir organizasyon yaptığı için teşekkür ederim. Bizleri kırmayıp Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğrencilerine de aşure ikramında bulundular. Rabbim her zaman böyle birlik içerisinde olmayı bizlere nasip eylesin” dedi.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu öğrencilere aşure ikram ettikten sonra onlarla bir süre sohbet edip masa tenisi oynadı.