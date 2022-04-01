Başkan Tahmazoğlu'ndan Ramazan ayı kutlaması

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ramazan Ayı nedeniyle yayınladığı mesajında Ramazan Ayı'nın tüm İslam alemi tarafından özlemle beklenen ay olduğunu ifade etti.

Tahmazoğlu mesajında, Ramazan ayının hayata güzellikler katan rahmet, bereket, bağışlanma, arınma ve huzur ayı olduğunu belirterek, ''Sevgi, paylaşma ve kardeşlik duygularını hep birlikte idrak edeceğimiz, manevi güzellikleriyle tüm insanlığı kuşatan mübarek Ramazan Ayı'na girmiş bulunuyoruz. Ramazan ayı tüm dünyada olmak üzere, İslam Âleminde de barış ve huzurun hâkim olduğu, tüm insanların kardeşlik duygularıyla birlikte yaşadığı günlere vesile olması açısından da mübarek bir aydır. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu mübarek ay; mağfiret, bolluk ve bereket ayıdır. Ramazan ayı yardımlaşma ve paylaşmanın arttığı, içerisinde bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni barındıran bir aydır. On bir ayın sultanı Ramazan Ayı'nın milletimizin birlik ve beraberliğinin kuvvetlenmesine, tüm insanlık için bereket, barış ve huzur getirmesini temenni eder, tüm İslam Âleminin Ramazan-ı Şerifini kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.