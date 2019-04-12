Başkan Tahmazoğlu'ndan sağlıklı nesil vurgusu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Sağlıklı Beslenme Alışkanlığı Kazandırma” Projesi kapsamında Ayşe Ferhat Yapar Anaokulu'nda öğretmenler, veliler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün birlikte yürüttüğü Sağlıklı Beslenme Alışkanlığı Kazandırma Projesi kapsamında öğretmenler, veliler ve öğrencilerle bir araya gelen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, beslenmenin önemine vurgu yaptı.

Obezitede birinci sıradayız

Mehmet Tahmazoğlu, obezitenin birçok hastalığa davetiye çıkardığını belirterek, “Sağlıklı beslenme gerçekten çok önemli. Şişmanlığın en büyük nedeni sağlıksız beslenmeden geçiyor. Uzmanlar zayıflamanın yolunun yüzde 75'ini sağlıklı beslenme, yüzde 25'inin ise spor yapmak olduğunu söylüyorlar. Ayrıca yediğimiz şeylere de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle çocuklarımızı bekleyen çok ciddi bir tehlike var. Çocuklarımız bizim geleceğiz. Maalesef Obezite de Avrupa ülkeleri sıralamasında birinci sıradayız. Bu ilerde kalp, romatizma, şeker gibi birçok hastalığa davetiye çıkarmak demektir. Allah korusun ülkenin bu anlamda geleceği tehlikede. Bu hem sağlıksız bir neslin gelmesi ve sağlık giderlerinin artması demektir. Bunu engellemek için Şahinbey'de çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi ve spor yapmaları için birçok çalışmalar yaptık yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.