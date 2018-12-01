Başkan Tahmazoğlu'ndan sporseverleri Ampute takımının maçına davet

Geçtiğimiz günler içerisinde Pendik Engelliler Ampute Futbol Takımını 2-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı kazanan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kupayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na armağan etti. Tahmazoğlu, alınan başarıdan dolayı oyuncuları tebrik ederek, Pazar günü oynanacak olan TSK maçına tüm taraftarları davet etti.

15-18 Kasım tarihleri arasında Ankara'da organize edilen Ampute Futbol Türkiye Kupası Final müsabakasında Pendik Engelliler Ampute Futbol Takımını 2-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı kazanmış ve yeni sezona moralli başlamıştı. Mavi-beyazlı ekip daha sonra deplasmanda sezonun ilk karşılaşmasında İstanbul Özürlüler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 8-0 mağlup ederek sezona hızlı başlangıç yaptı. TSK maçı öncesi Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 'nu ziyaret eden yönetim, teknik ekip ve futbolcular kupayı Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na armağan ettiler.

"Taraftarlarımızı TSK maçına bekliyoruz"

Aldıkları başarıdan dolayı futbolcuları tek tek tebrik eden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Ampute Futbol Takımımız, yine önemli bir başarıya imza atarak, Türkiye Kupasını kazandılar. Bu başarıda emeği geçen yönetimi, teknik heyeti, futbolcuları ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bildiğiniz gibi Ampute Süper Ligi'de başladı. Geçtiğimiz hafta ilk maçımıza çıktık ve rakibimizi İstanbul Özürlüler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup ettik. İnşallah bu hafta Türk Silahlı Kuvvetleri Ampute futbol Takımıyla kendi sahamızda karşılaşacağız. Pazar günü, Akkent Spor Köyü'ndeki Ampute Futbol sahamızda saat 12:00'da oynanacak olan maça tüm spor severleri bekliyoruz. Güzel bir maç olacağını umuyorum taraftarlarımızı takımımıza destek vermeye davet ediyorum” dedi.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, tüm spor severlere çağrıda bulunarak, “ Ampute Futbol Takımımız Türkiye Kupasını kazanarak müzemize getirdi ve sezona da iyi bir başlangıç yaptı. Akkent Spor Köyü'ndeki Ampute Futbol sahamızda saat 12:00'da oynanacak olan maça tüm spor severleri davet ediyorum. Gelip Ampute takımımızı izlesinler. Onların bazı uzuvları eksik olabilir ama kalpleri yürekleri çelik gibidir. Onlara destek olmalarını istiyoruz. İnşallah bu sezon şampiyonluk parolası ile yola çıktık. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyoruz” dedi.

"Başkanımızın desteğini hep hissettik"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takım Kaptanı Rahmi Özcan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, “Başkanımızın bize verdiği desteği kalben her zaman hissediyoruz. 2017 yılı Avrupa Şampiyonası Finalinde de Başkanımız bizi Vodofone Park'ta bizi yalnız bırakmadı. Şampiyona sonrasındaki müthiş karşılama halen tüm spor severlerin dillerinde. Onun akabinde takımımıza kazandırdığı stadımızın yarın oynayacağımız TSK maçı ile açılışını yapacağız. Şahinbey Belediyesi Ampute sporuna Türkiye'ye örnek olacak bir tesis kazandırdı” diye konuştu.