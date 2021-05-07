Başkanı Doğru'dan Kadir Gecesi mesajı

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, Kadir Gecesi münasebetiyle bir kutlama mesaj yayımladı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru yayımladığı mesajında "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının sonlarına yaklaşılırken, bu manevi havayı bin aydan daha hayırlı yapan Kadir Gecesine ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de,''Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır'' mealindeki ayetle bu gecenin esenlik dolu olduğuna işaret edilmektedir. Pek çok hayır ve bereketi bünyesinde barındıran, arınma ve bağışlanma fırsatı sunan bu mübarek gün ve gecelerde; ibadetlerimizde, ahlaki yaşantımızda istikrar ve istikametin önemli olduğu bilinmeli, bugünü her gün yaşamaya gayret etmeliyiz. Kırgınlık, dargınlık, kin ve nefretin yerine, sevgiyi, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği hâkim kılarak ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmalıyız. Birlik ve beraberliğe, kardeşlik ve dayanışmaya en çok muhtaç olduğumuz bu günlerde bu güzel vatanda birlikte yaşadığımız bütün kardeşlerimizi, felâketlerle boğuşan yakın ve uzak çevremizdeki tüm insanlar için sevginin, barışın ve huzurun olması en büyük dileğimizdir. Bu vesileyle tüm Arabanlı hemşehrilerimin ve İslam aleminin mübarek Kadir Gecesini tebrik ediyor ve bu gecenin, insanlığın barış, huzur ve saadetine, bütün müminlerin de affına vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.