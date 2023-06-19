Başkanın TOGG'u gelin arabası oldu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun makam aracı olan yerli ve milli otomobil TOGG, yeni düğün yapan çiftin gelin arabası oldu.

Türkiye'nin yerli ve milli aracı TOGG, Şahinbey'de evlenen Halil ve Güllü Deştiler çiftinin mutluluğunu taşıdı. Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nde nikâhları kıyılan çift kültür merkezine TOGG ile gelen çift, şehirde TOGG ile tur attı. TOGG'a binme hayalini düğününde gerçekleştiğini belirten damat Halil Deştiler, TOGG'un düğün aracı olarak tahsis edilmesi nedeniyle Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti. Gelin Güllü Deştiler ise "Yerli ve milli aracın düğün arabamız olması bizi mutlu etti. Bizleri kırmayarak makam aracını bize gelin arabası olarak tahsis eden Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz" dedi.

Çiftlerimize mutluluklar diliyorum

Yeni çiftlere mutluluklar dileyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Öncelikle çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Yeni evlenen Halil ve Güllü çiftimizin isteği üzerine ülkemizin ilk yerli otomobili TOGG'u gelin arabası yaptık. Bildiğiniz gibi Şahinbey Belediyemiz en çok nikah kıyan belediye. Yeni evlenen çiftlerimize birçok alanda destek olup evliliği teşvik ediyoruz. Evlilik Okulu Projemizle yeni evlenen çiftlere evliliğin önemi ile ilgili bilgiler verilirken alınan eğim sonrasında onlara çamaşır makinası hediye diyoruz. Bu kez de çiftlerimize yerli ve milli otomobilimiz TOGG'u gelin arabası olarak tahsisi ettik. Çiftlerimize bir kez daha bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.