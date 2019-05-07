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Basketbol hakem kampı tamamlandı

Şehitkamil Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Basketbol Federasyonu Ulusal Hakem Kampı tamamlandı.

17 klasman adayı hakemin düdük çaldığı organizasyonda genç dev adamlarda parke üzerinde basketbol ziyafeti sundu.


Bu yıl 4. kez Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Merkez Hakem Kurulu C Klasman Hakem Kampı, Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde Merkez Hakem Kurulu Eğitim Koordinatörü Murat Biricik'in katılımıyla gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından sonra erdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen bu yıl 7 farklı kulüpten 100'ün üzerinde dev adamın mücadelesine sahne olan Gençlik Kupası müsabakalarını yöneten klasman adayı basketbol hakemleri müsabaka dönemi boyunca maçlardaki pozisyonları aralarında değerlendirme ve görüş alış verişi içinde olma imkanı buldular. Ulusal Hakem Kampında gerçekleştirilen çalışmaları ziyaret ederek TBF görevli eğitmenlerden bilgiler alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, klasman hakem adaylarına başarı dileklerinde bulundu. Gençlik Kupası kapsamında müsabakalar devam eden genç basketbolcularla da yakından ilgilendi.


Hakemlerimize başarılar diliyorum


Türkiye Basketbol Federasyonu C Klasman Hakem Kampına bu yıl 4. kez ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporcu ve teknik adamların gelişimi kadar hakemlerin eğitimi ve gelişimine federasyonlarla işbirliği içerisinde büyük önem verdiklerini belirtti. TBF Ulusal Hakem Kampına yaptığı ziyaret esnasında değerlendirmelerde bulunan Fadıloğlu, “Basketbol branşı özelinde spor alanında saha içerisinde yer alan sporcusundan, teknik adımına, hakeminden, seyircisine kadar tüm aktörlerin daha nitelikli şartlarda branşa özgü faaliyetlerini yürütmeleri, özellikle alt yapılarda organizasyonların kalite standartlarının daha da yükselmesi adına yıl içerisinde federasyonlarımızla iş birliği içerisinde farklı projeler ve eğitim çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu C Klasman Hakem Kampına bu yıl 4. kez ev sahipliği yapıyoruz. Sporcu ve teknik adamların gelişimi kadar hakemlerimizin de eğitimi ve gelişimine büyük önem veriyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonumuzla uyum içerisinde çalışmalar yürütüyoruz. Tüm hakemlerimize ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen Gençlik Kupasında salonda özveriyle mücadele eden gençlerimize spor yaşamları boyunca başarılar diliyorum” diye konuştu.

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