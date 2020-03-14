Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 73 - T. Bandırma: 63

ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Gaziantep Basketbol, T. Bandırma'yı 73-63 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nde, korona virüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanan maçta, Gaziantep Basketbol ile Teksüt Bandırma karşı karşıya geldi. Gaziantep Şahinbey Spor Salonu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 73-63 galip bitirdi. Maçın en skorer ismi ise attığı 23 sayı ile Gaziantep Basketbol'dan Ivan Buva oldu.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Mehmet Keseratar, Serdar Ünal, Ali Köseoğlu

Gaziantep Basketbol: Orhan Hacıyeva 12, Erol Can Çinko 6, Can Uğur Öğüt 13, Ivan Buva 23, Buford 6, Vasiliauskas 3, Jelovac 6, Metehan Akyel 2, İsmail Cem Ulusoy 2

Başantrenör: Nenad Markovic

T. Bandırma: Rıdvan Öncel 20, Erkan Yılmaz 11, Sehmus Hazer 12, Alperen Şengün 10, Sadik Emir Kabaca 6, Furkan Haltal 2, Atakan Erdek 2

Başantrenör: Hakan Demir

1. Periyot: 26-13 (Gaziantep Basketbol lehine)

Devre: 38-30 (Gaziantep Basketbol lehine)

3. Periyot:57-48 (Gaziantep Basketbol lehine)