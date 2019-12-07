Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 96 - İTÜ Basket: 94

haftasında son periyotu büyük bir heyecana sahne olan maçta, Gaziantep Basketbol evinde konuk ettiği İTÜ Basket'i 96-94 mağlup etti.

Bu sonuçla Gaziantep Basketbol ligde beşinci galibiyetini alarak puanını 16 yaptı. İTÜ Basket ise ligde onuncu mağlubiyetini aldı. İTÜ Basket'te Mobley attığı 30 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Gaziantep Basketbol'da ise Ivan Buva attığı 24 sayı ile takımının en iyi ismi oldu.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Polat Parlak

Gaziantep Basketbol: Jason Rich 14, İsmail Cem Ulusoy 3, Orhan Haciyeva 5, Crawford 13, Vasiliauskas 18, Jelovac 7, Erol Can Çinko 3, Ivan Buva 24, Metehan Akyel 9

Başantrenör: Nenad Markovic

İTÜ Basket: Matt Mobley 30, Antonio Campbell 11, Mehmet Yağmur 5, Dwight Coleby 15, Archie Goodwin 16, Cenk Akyol 8, Ramazan Tekin, Kevin Dillard 11, Oğulcan Baykan, Yunus Akçay

Başantrenör: Andaç Yapıcıer

1. Periyot:19-24 (İTÜ lehine)

Devre:40-43 (İTÜ lehine)

3. Periyot:69-67 (Gaziantep lehine)